В ночь на 22 октября украинские БПЛА пытались атаковать энергетические объекты в РФ. Беспилотники сбивали в Мордовии, Махачкале, Брянской области... В результате ответных действий ВКС РФ по всей Украине сегодня с утра начались массовые отключения электроэнергии. Некоторые города оказались в состоянии полного блэкаута. Заодно российские ракеты «покрошили» украинские производственные цеха, производящие БПЛА. Ну и пунктам дислокации ВСУ в тылу досталось.

«Всю ночь шла атака по объектам энергетики Украины» - с таким заявлением выступило утром украинское Минэнерго, пытаясь объяснить новый график масштабных отключений электроэнергии.

Украинский портал «Политика страны» сообщает о российских ударах по Кременчугской, Каневской ГЭС, Трипольской ТЭС и ДнепроГЭС в Запорожье. Городские сайты пестрят фотографиями с улиц: отключенные светофоры, вставшие в ряд «на прикол» трамвай и троллейбусы...

Фронт трещит по швам: ВСУ теряют Купянск и Покровск

Нардеп Алексей Гончаренко (внесенный в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) «успокоил» граждан, заявив, что стране и отопительного сезона ждать не стоит. Поскольку «нам выбили практически всю газовую систему. Отопление этой зимой будет под огромным вопросом». Таковы последствия украинских попыток побольнее «укусить» Россию, нанося ей болезненные удары.

Канал координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева дает более развернутую картину работы российских БПЛА и ракет минувшей ночью. По его данным, в Киевской области зафиксировано 17 ударов, в самом городе прозвучало несколько взрывов. «Отчеты местных жителей подтверждают множественные взрывы и пожары в нескольких районах города — СМИ указывают «несколько районов» - пишет Лебедев. Канал «Белорусский силовик» уточняет, что прилеты были опять по киевском ТЭЦ-5 и ТЭЦ- 6. По данным Лебедева, в Борисполе «уничтожен небольшой (на 100 человек) тренировочный лагерь рядом с территорией аэропорта. Погибших около десятка, 17 человек увезли на скорых». Проверяется информация об уничтожении штабного бункера вместе с офицерами, «в том числе из стран НАТО». Но уже подтверждено уничтожение в Жулянах цеха, производящего двигатели для БПЛА.

В Одесской области главной целью стал город-порт Измаил. Там зафиксировано не менее 8 ударов. Основная атака шла на порт, где, по данным Лебедева, «по пока не проверенным данным, затонул паром с техникой, которую передавали из Румынии». Очевидцы же подтверждают множественные взрывы и отключение электроснабжения после атаки роя дронов по Измаилу. Так же есть сведения о попадании по гостинице на южной окраине города, где обитали «интуристы» из британских военных.

«По городу сейчас идет облава СБУ, военные перекрывают дороги. Румыны немного расстроены: прилетело также по их военным, которые расслабились и принимали грузы в порту» - пишет Лебедев.

По его данным, раненых и погибших вывозили на катерах на румынскую территорию. Очевидцы в канале Лебедева пишут, что "порт получил сегодня хорошо, не менее 15 прилетов, залетало двумя волнами по всей длине порта... все «птички» в цель, пару прилетов было по подстанциям, света ушла, ещё не вернулась».

Без света частично осталась и Днепропетровская область, где «вышла из строя» Каменская ГЭС.

«По состоянию на утро имеется жирный столб дыма над гидроэлектростанцией. Слышна вторичная детонация», - пишут жители области в канале Лебедева.

Также в Павлограде ночью «добивали производственные мощности Павлоградского механического завода».

В Полтавской области целями стали склады ГСМ и нефтебазы. В Миргороде в половине первого ночи БПЛА атаковали склад ГСМ, в Карловке удар пришелся по нефтебазе возле ж/д станции. «Черный столб дыма виден издалека, мечутся МЧС и скорые, горит очень хорошо, видимо резервуары были полными», - пишут очевидцы. В Кременчуге российские ракеты в очередной раз «вырубили» Кременчугскую ГЭС.

В Черкасской области удар пришелся по логистическому хабу в Смеле. Кадры горящих складов выложили украинские сайты. Наносились удары и по Каневской ГЭС. В Запорожской области целью стали энергетические объекты, в том числе ДнепроГЭС, «ж/д подстанция и нефтебаза на востоке города в районе поселок Леваневского». Нанесен также удар по аэропорту «Запорожье», откуда запускали БПЛА самолетного типа.

Черниговская область за ночь и утро «приняла» 26 ударов. В том числе, знаковый эпизод зафиксирован в Новгород-Северском, где 20 «Гераней» разнесли пункт сбора военных и военной техники. На данном пункте «подразделения проходили доукомплектацию техникой и личным составом. По сведениям Сопротивления, подразделения укомплектованы на 50-60%. После серии ударов на ротацию можно ВСУ не надеяться». Еще несколько смертоносных ударов было нанесен в Холмах, «по дислокации подразделения в ресторанно-отельном комплексе на выезде «Журавель», и в Гончаровском - по штабу танкового полигона.

«По предварительным данным, погибших не менее 50-ти, в основном младший офицерский состав и иностранные инструкторы, которые обучают украинских мобилизованных владеть техникой НАТО» - пишет канал Сергея Лебедева.

А в Киеве жертвой российских «Гераней» чуть было не стала новый посол Украины в США Ольга Стефанишина. Она выложила пост в соцсетях, в котором сообщила, что в ее дом на Русановке прилетел обломок БПЛА. В этот момент сама Стефанишина с детьми была в ванной. По ее словам, это ее и спасло. Она выложила в сети фото разрушенного крыла дома, правда, нежилого.

«Жизнь в Киеве как она есть», - прокомментировала фото Стефанишина.

Вопрос: кто же довел Киев до жизни такой?