Литва денонсировала договор с Россией о взаимных поездках граждан

Литва денонсировала двустороннее соглашение с Россией о взаимных поездках граждан.

Решение об этом было принято на заседании правительства по представлению МИД балтийской республики.

"Денонсация договора продиктована тем, что на практике соглашение не действует и утратило свою актуальность", - говорится в сопровождающих документах.

В них также отмечено, что при денонсации учитывался неприемлемый, по мнению Вильнюса, характер действий РФ против Украины.

Договор был подписан в 2002 году для упрощения порядка поездок, транзита и временного пребывания граждан Литвы в РФ и граждан России в Литве. Документ, по сути, перестал быть актуальным после вступления Литвы в Шенгенское безвизовое пространство и принятия ЕС решения о выдаче виз россиян в упрощенном порядке.