Глава МИД Польши пригрозил Венгрии взрывом «Дружбы»

Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выведут из строя нефтепровод «Дружба».

Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Я надеюсь, что вашему отважному соотечественнику, майору Мадьяру (командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди, — прим. «Ленты.ру»), наконец-то удастся вывести из строя нефтепровод, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — пригрозил польский министр.

Сикорский также отметил, что гордится решением польского суда освободить гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

Ранее Сийярто высмеял слова своего польского коллеги, который заявил о возможном задержании самолета президента России Владимира Путина в случае пролета над Польшей.

«Сикорский имеет в виду тот независимый суд, который по распоряжению Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего "Северный поток-2"?» — говорится в публикации.

17 октября польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Также суд принял решение отказать Германии в выдаче Журавлева.