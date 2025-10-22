Глава МИД Польши пригрозил Венгрии взрывом «Дружбы»
Глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на публикацию венгерского коллеги Петера Сийярто выразил надежду, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) выведут из строя нефтепровод «Дружба».
Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
Сикорский также отметил, что гордится решением польского суда освободить гражданина Украины, подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2».
Ранее Сийярто высмеял слова своего польского коллеги, который заявил о возможном задержании самолета президента России Владимира Путина в случае пролета над Польшей.
«Сикорский имеет в виду тот независимый суд, который по распоряжению Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего "Северный поток-2"?» — говорится в публикации.
17 октября польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Также суд принял решение отказать Германии в выдаче Журавлева.