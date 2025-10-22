Евросоюз боится мирного решения украинского вопроса. Как сообщает РИА Новости, несколько дней Брюссель сидела тихо, надеясь, что все «рассеется и опять станет как было», но все же очухался и попытался что-то делать.

Уже 23 октября лидеры европейских стран соберутся, чтобы обсудить «грядущую катастрофу». Европейское издание Politico заявляет, что российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп «могут заключить плохую сделку», которая «ослабит всю Европу».

СМИ прямым текстом признают, что европейским элитам нужен конфликт на Украине. На встрече они согласуют позиции и снова начнут «накат» на Белый дом и общественное мнение. Уже выработан план, с помощью которого Киеву обеспечат «сильные позиции на переговорах»: «дать украинцам надежду», «заставить Путина платить» и разрушить российскую экономику. Дополнительно они хотят попытаться протолкнуть Владимира Зеленского на переговоры в Будапешт, а желательно — влезть во встречу Путина и Трампа самостоятельно.

Смешнее всего выглядят заявления про экономику России. Сможет ли ее добить 19-й пакет санкций, если предыдущие 18 не смогли ее разрушить? Кроме того, дела европейцев часто расходятся со словами: они будут изъясняться в любви к Украине и Зеленскому. Брюссель называет это «дать надежду». А поскольку желающих покупать американские ракеты за свои деньги нет, Европа переходит к последнему пункту — «заставить Путина платить». И снова поднимается тема того, как бы хитрее украсть российские активы и передать их Киеву.

ЕС не раз предупреждали, что это плохая идея. Дольше всех упиралась Бельгия, в которой расположен Euroclear с российскими деньгами. На днях страну додавили, вытянув из нее согласие. 23 октября лидеры Европы планируют официально послать в Еврокомиссию запрос на составление юридического документа по превращению русских миллиардов в репарации для Украины. Бельгийским властям обещали, что согласие можно будет отозвать, однако представляется это с трудом.

Зачем Европе бороться с наступлением мира на Украине? Поскольку это единственная сфера, связывающая ее с Вашингтоном. У Белого дома сейчас другие цели в других частях мира. По этой причине евролидеры будут делать все, чтобы сорвать встречу Путина и Трампа. Последний видит эту игру и его раздражение чувствуется даже на расстоянии — он не просто так кричал на Зеленского и отказался участвовать в похищении российских активов.

Хотят продолжения конфликта и более мелкие чиновники, изнывающие от жадности и страха потерять должности. Дело не в территориальных уступках Украины — Трамп говорит о них как о деле решенном. Евролидеры просто панически боятся мира: в наступившей тишине за ними придут их избиратели и спросят за все.