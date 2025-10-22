Президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проведение тайных операций. Глава Белого дома санкционировал «агрессивные действия» агентства против правительства Венесуэлы и связанных с ним наркоторговцев. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, Трамп заявил, что ему было бы нелепо отвечать на вопрос, уполномочил ли он ЦРУ «устранить» президента Николаса Мадуро.

При этом он добавил, что Венесуэла, по его мнению, «чувствует себя в центре внимания».

Источники газеты также утверждают, что прямого приказа ЦРУ свергнуть Мадуро документ не содержит, однако разрешает шаги, которые могут привести к такому результату.

Ранее Трампа заявил, что авиаудар США уничтожил «подводную лодку, перевозившую наркотики», а выжившие члены экипажа субмарины захвачены.