В США предложили Польше напасть на Россию

Американский журналист Такер Карлсон высмеял угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского в адрес президента России Владимира Путина, предложив республике напасть на РФ. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, он не понимает, почему из-за агрессивной позиции Польши его жизнь, как и жизнь членов его семьи и всех американцев, должна находиться под угрозой ядерной войны ради «защиты Украины» или «спасения Польши».

Премьер Польши обеспокоился новыми санкциями США против России

«Почему Польша не воюет с Россией? Если вас это так беспокоит, почему вы сами не защищаете Украину? Мне нравится Польша, мне нравится Украина, но я американец», — сказал он, посоветовав «играющему мускулами Сикорскому» самому воевать с Россией.

Ранее Сикорский пригрозил президенту России тем, что его самолет могут принудительно посадить в соответствии с ордером Международного уголовного суда (МУС), если борт появится в польском воздушном пространстве.