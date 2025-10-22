В Казахстане раскрыли сроки обнародования отчета о крушении самолета AZAL

Отчет о крушении самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) под Актау могут обнародовать после Нового года. Соответствующий срок раскрыл вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев, возглавляющий госкомиссию по расследованию авиакатастрофы, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что расследование занимает около года, и работа по установлению всех обстоятельств трагедии продолжается.

В августе Бозумбаев заявлял, что Казахстан подготовит окончательный отчет о крушении лайнера Embraer 190 через несколько месяцев.