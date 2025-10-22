Полицейские круглосуточно охраняют Саркози в тюрьме

Полицейские круглосуточно охраняют бывшего президента Франции Николя Саркози в тюрьме из-за возможных угроз. Об этом в интервью радиостанции Europe 1 заявил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

«Очевидно, что это такой же гражданин, как и все остальные, но при этом есть куда более серьезные угрозы, с которыми может столкнуться бывший президент», — сказал он.

Глава МВД отметил, что лично принял решение о направлении сотрудников полиции для охраны Саркози в тюрьме.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Адвокаты уверены, что уже к Рождеству он выйдет на свободу. Что Саркози делал перед заключением и где будет отбывать наказание — в материале «Газеты.Ru».