«Мелони всё больше отдаляется от Киева»

В Риме не стали опровергать воскресное заявление президента США Дональда Трампа об отказе Италии закупать американское оружие для Украины. Итальянские власти постарались преуменьшить значение ситуации, заявив, что Трамп «создает много шума в социальных сетях», а официальное опровержение его слов могло бы разжечь дипломатический конфликт, в котором премьер Джорджа Мелони не заинтересована, пишет IL Fatto Quotidiano.

Как подчеркивается в статье, официально правительство Мелони продолжает поддерживать Украину, но за кулисами позиция Рима расходится с подходом ЕС. В частности, Мелони считает важным готовящийся саммит президентов России и США. По данным IL Fatto Quotidiano, Мелони еще не решила, стоит ли ей участвовать в новом саммите «Коалиции желающих», который пройдет в Лондоне 24 октября при участии Владимира Зеленского. Также Мелони «крайне скептически» относится к идее выдаче Украине кредита под замороженные российские активы. Мелони исходит не только из юридических соображений (вероятность исков), но и из политических: это может создать дополнительную напряженность в отношениях с Россией именно тогда, когда готовятся новые переговоры.

У Киева «нет и не будет» трех тысяч ракет «Фламинго»

Недавно Украина представила свое новейшее дальнобойное оружие - крылатую ракету «Фламинго». По словам Владимира Зеленского, она должна стать «самой успешной ракетой» ВСУ благодаря дальности полета до трех тысяч километров и боеголовке весом более тонны. Зеленский заявил о планах произвести около трех тысяч таких ракет.

Однако депутат, секретарь комитета Верховной рады по нацбезопасности Роман Костенко заявил, что ВСУ не получат тысячи таких ракет, пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания. Костенко назвал массовый выпуск «Фламинго» нереалистичным. Он подчеркнул, что «заявления делать легче, чем потом их выполнять». Депутат отметил, что у Киева нет «никаких 3000 крылатых ракет и не будет». Он предложил посчитать, во сколько может обойтись выпуск тысяч «нормальных» ракетах, не говоря уже о дальнобойном оружии.

«Трамп теряет самообладание, пока российские грузовики с зерном едут в Китай»

В середине октября фермеры, выращивающие сою на Среднем Западе США, стояли на своих полях, с тревогой глядя на горы соевых бобов; а примерно в этот же момент, российские грузовики с ржаной мукой двигались в Китай с Дальнего Востока, пишет Asia Pacific Daily. Два разных события, два разных направления, но один и тот же сигнал: продовольственная стратегия Китая постепенно меняется. Президент США Дональд Трамп 14 октября «впал в ярость» и заявил в социальных сетях, что Китай «намеренно не покупает американскую сою», назвав это «актом экономической враждебности». Он даже пригрозил прекратить часть торговли с Китаем, в том числе запретить американским компаниям импортировать китайское пищевое масло.

Но фермером нужно не масло, а китайские заказы на сою. Китай уже давно является крупнейшим покупателем американской сои. В 2024 году Пекин импортировал 27 миллионов тонн сои из США, что составило более половины всего американского экспорта сои. Однако с июля этого года количество американских зерновозов, заходящих в крупные китайские порты, упало до нуля. Причина, по которой Китай столь твердо стоит на ногах в этом раунде конкуренции, заключается в заблаговременном планировании. За последние несколько лет Китай предпринял три меры в структуре импорта зерна: диверсифицировал поставки, оптимизировал логистику и сделал приоритетом не «вопрос цены, а вопрос национальной безопасности». От Южной Америки до Дальнего Востока продовольственные маршруты Китая становятся «трехмерными и стабильными», подчеркивается в статье. Пока Трамп «разглагольствует» в социальных сетях, Китай «разгуливает» по мировому продовольственному рынку.

«Как США шаг за шагом отдалялись от России»

Особенно разрушительным примером отсутствия у США «стратегической эмпатии» или хотя бы элементарного уважения к другой крупной стране стала воинственная демонстрация силы и презрения в адрес России после распада СССР, заявил редактор The American Conservative Тед Гейлен Карпентер. Большинство аналитиков, изучающих начало этой «второй холодной войны», сосредоточены на украинской проблеме, обострившейся после решения США поддержать Евромайдан в 2014 году. Однако отношения стран начали портиться задолго до этого. Более того, именно на вашингтонских политиках лежит большая часть вины за начало «второй холодной войны», считает Карпентер. Роспуск военного альянса Варшавского договора подтвердил новую политическую ориентацию Кремля. Но даже во время правления Джорджа Буша-старшего воинствующие элементы США упорно трудились, чтобы саботировать сближение Запада с Россией. Министр обороны Буша-старшего Дик Чейни даже призывал «не довольствоваться распадом Советского Союза и работать над раздроблением России», подчеркивается в статье.

К счастью, Буш-старший и его советники выступили против этого. Вместо этого они успокоили Москву и заставили кремлевских лидеров поверить, что Вашингтон не попытается расширить НАТО за пределы Германии. Администрация Билла Клинтона заняла заметно менее сговорчивую позицию в отношении России. Ключевые союзники Клинтона, включая госсекретаря Мадлен Олбрайт, были «глубоко пропитаны антисоветскими стереотипами эпохи холодной войны». Свою враждебность к СССР они без колебаний переносили на новую Россию. В итоге Клинтон представил в Сенат США договор, одобряющий присоединение Польши, Чехии и Венгрии к НАТО. Расширение альянса продолжалось. Преемник Клинтона, Джордж Буш-младший, одобрил последующие этапы расширения НАТО, включив оставшиеся страны Варшавского договора в «откровенно антироссийский военный альянс». Не удовлетворившись уровнем провокации, Буш предложил Грузии и Украине членство в НАТО. Возражения Москвы против политики США стали громкими и решительными, но политика Вашингтона так и не изменилась - ни при Бараке Обаме, ни при Джо Байдене.

«США втягивают Польшу в войну»

Польша, важный член НАТО, до сентября 2025 года использовала Су-22, доставшиеся ей еще во времена Варшавского договора. В новой Европе, созданной руками вашингтонской администрации, Польша обрела новую роль - она превратилась в сильнейший американский военный оплот на континенте, пишет сербское издание «Политика». Как отметил автор статьи, Америка обратилась к Польше - стране, обозленной на Россию, но также и на всех европейцев, которые до недавнего времени определяли ее судьбу. В 2020 году между Варшавой и Вашингтоном было подписано соглашение об укреплении военного сотрудничества, а в 2023-м на территории Польши был размещен постоянный американский гарнизон, призванный превзойти потенциал всех аналогичных военных баз в Европе.

Вскоре американские кредиты Польше достигли фантастической суммы в 15 миллиардов долларов. Нет сомнений, что Вашингтон продолжит выдвигать Польшу на передний план «защитников Европы от России». Насколько Варшава действительно хочет ввязываться в конфликт с Москвой, конечно, большой вопрос. История учит нас, что противостояние этих двух государств завершалось в пользу её евразийского соседа. Также бросается в глаза попытка страны, расположенной на побережье Балтийского моря, взять на себя роль лидера ЕС. Конечно, опять же, при полной поддержке США. Это грозит нарушить баланс в отношениях Варшавы с Германией. «Политика» подчеркивает, что повторение истории «стало бы катастрофой».