Стала известна новая остановка Зеленского в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский остановился в Норвегии, там у него запланирована встреча с премьер-министром королевства Йонасом Гаром Стьоре.

Об этом сообщил его советник Сергей Никифоров, передает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«Вместе с ним прибыли его жена, первая леди Елена Зеленская, и министр иностранных дел Андрей Сибига, которые останутся в Осло на несколько дней», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 октября Владимир Зеленский посетит встречу «коалиции желающих». Она пройдет в Лондоне.