Поле для гольфа и бассейн: как живут нелегальные мигранты в Европе

Акция протеста против нелегальных мигрантов закончилась беспорядками и столкновениями с силами правопорядка у отеля с мигрантами в Дублине. Демонстранты забросали полицейских петардами, подожгли полицейский фургон, а также с помощью лазерных указок попытались ослепить экипаж полицейского вертолета. В ответ силовики применили водометы и слезоточивый газ. Во время разгона акции протеста задержаны шесть человек. Об этом сообщает Газета.Ru.

Митинги у четырехзвездочного отеля Citywest, в который правительство Ирландии заселило нелегальных мигрантов, начались в понедельник. Незадолго до этого местные СМИ написали, что один из постояльцев убежища, прибывший из Африки, совершил изнасилование 10-летней ирландской девочки. После этого к комплексу стали стягиваться местные жители, недовольные миграционной политикой властей страны. Преступник прожил в Дублине шесть лет и ожидал депортации.

Отель Citywest входит в число крупнейших гостиничных комплексов Ирландии. К услугам гостей подготовлены 764 номера, 30 различных площадок для отдыха и активностей, конференц-центр вместимостью до 8000 человек и 18-луночное поле для гольфа чемпионского уровня, спортзал и бассейн. В последнее время в Citywest также проживали нелегальные мигранты из других стран. Ирландские СМИ подсчитали, что за три месяца владелец гостиницы получал около 17 миллионов евро из бюджета на размещение прибывших в страну беженцев.

