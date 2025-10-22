Президента России Владимира Путина ждут в Будапеште, а Евросоюз показывает свое бессилие перед Москвой — угрозы ордерами и арестами не работают. Как сообщает «Царьград», ЕС и Запад оказались в хитром политическом капкане.

Пустые угрозы

Перед саммитом в Будапеште на Запада выросло число заявлений и публикаций с прямыми или косвенными угрозами в адрес Путина. Они касаются и его физической безопасности, и политического давления вокруг маршрута. Кроме того, упоминается и статус российского лидера как «фигуранта» ордера Международного уголовного суда.

«Я не могу гарантировать, что независимый польский суд не прикажет правительству принудить такой самолёт совершить посадку, чтобы передать подозреваемого суду в Гааге. Польские власти должны уважать международное право и обязательства по ордеру МУС», — заявлял 21 октября глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Венгрия объявила о работе с российскими спецслужбами по совместной программе принятия мер безопасности. А бояться есть чего. Украинские инсайдеры заявляют, что Киев уже собирается задействовать живущих в венгерской столице украинских беженцев, чтобы сорвать мероприятия.

Параллельно европейские структуры обсуждают ограничения маршрутов перелета. Утверждается, что предоставление исключений для пролета над ЕС потребовало бы координации между несколькими государствами союза. Вместе с тем, Венгрия гарантирует Путину безопасность и то, что не будет выполнять ордер МУС.

Разрушение европейских иллюзий

Все это формирует информационный фон, из-за которого визит российского лидера представляется как потенциальный кризис безопасности ЕС. Создается картина маршрута с юридическими и физическими рисками, которая усиливает политическое давление на Москву и лично на президента России.

Официальный тон ЕС строится на отсылках к западному праву и морали. Утверждается, что визит Путина в Венгрию нарушает нормы международного правосудия.

«Предоставление безопасного прохода человеку, находящемуся под ордером Международного уголовного суда, означало бы, что член ЕС нарушает международное и европейское право», — формулирует позицию Европы портал EUobserver.

При этом угрозы Путину представляются не как агрессия в адрес лидера суверенного государства, а как исполнение «обязанности перед правом». Однако в реальной практике эти принципы применяются избирательно. Венгрия и США не признают юрисдикцию МУС, что не мешает Брюсселю требовать от других стран следования ордеру. В публикациях подчеркивается, что «исключение невозможно», хотя такие регулярно делаются для союзников Запада.

В действительности за всеми заявлениями на самом деле скрывается утрата способности Европы к действию. Евросоюз, созданный некогда как единый нормативный центр, оказался неспособен применить эти нормы к сильному игроку, который не признает навязанных правил. Россия не спорит с евросистемой, а просто выходит из-под ее контроля, а полет Путина показывает, что ни юридические запреты, ни моральные заклинания не работают против страны, которая защищает свои интересы.

Путин использует этот разрыв без лишней жестикуляции. Его визит показывает, насколько реальна власть Брюсселя над Европой — фактически, полет превращается в «политический эксперимент». И пока комментаторы из Европы обсуждают ордера и пролетные зоны, российский лидер доказывает отсутствие общеевропейской воли. ЕС оказался в капкане — любые действия, кроме удара по Путину, будут выглядеть как поражение, а на такой удар у него «кишка тонка».