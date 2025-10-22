Санду выступила с призывом к новому парламенту

Решительно отстаивать проевропейский курс Молдавии призвала депутатов нового парламента президент страны Майя Санду в ходе своего выступления на учредительном заседании законодательного органа.

"Молдаване выбрали мир, развитие, европейский путь. На выборах 28 сентября 2025 года нам удалось защитить нашу демократию благодаря беспрецедентной мобилизации ответственных институтов и повышенной бдительности общества. Крайне важно продолжить эти усилия, чтобы ни один последующий электоральный процесс не мог быть поставлен под угрозу грязными деньгами или внешним влиянием, как это было три недели назад", - заявила президент. "Призываю вас содействовать гармонизации национальной правовой базы с европейской и взять на себя высокий темп принятия необходимых нормативных актов для продвижения переговоров, чтобы в течение этого мандата мог быть подписан договор о вступлении в Европейский союз", - отметила она.

Парламентские выборы 28 сентября прошли в сложных для оппозиции условиях. В стране уже несколько лет закрыты предоставлявшие площадку оппозиции телеканалы и информационные порталы. Во второй половине сентября правоохранительные органы практически ежедневно рапортовали о массовых обысках в рядах оппозиции по подозрениям в электоральной коррупции. Ранее глава МВД страны Даниела Мисаил-Никитина сообщила журналистам, что перед выборами под санкции правоохранительных органов за подобные нарушения попали десятки тысяч человек. Критикующие власть политики и общественные деятели заявляют, что также подвергаются давлению со стороны правоохранительных органов.