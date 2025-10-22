Команда Трампа троллит журналистов шутками про маму

На прошлой неделе, когда стало известно, что президенты Путин и Трамп встретятся в Венгрии, журналист продемократического Huffpost Шириш Дейт написал пресс-секретарю Белого дома Кэролайн Ливитт с вопросом: «Кто выбрал Будапешт в качестве места встречи?»

Через несколько минут Ливитт ответила: «Твоя мама выбрала». Стоит отметить, что, учитывая контекст и особенности развития английского языка в Штатах, это должно звучать еще грубее, примерно как: «Мамаша твоя выбрала».

Журналист, судя по всему, опешил и спросил: «Это по-вашему смешно?», а Ливитт ответила: «Смешно то, что вы считаете себя журналистом» и попросила ее не беспокоить, цитата, «неискренними, предвзятыми и дурацкими вопросами». Слово «дурацкими» было нецензурным.

Вот какую оценку всему этому дал журналист MSNBC Джонатан Кейпхарт

«Я смеюсь над этим. Это не тот язык, который должен использовать Белый дом, это во-первых. Во-вторых, не стоит таким образом говорить о чем-либо столь важном, как война и мир».

После всего этого состоялась встреча Трампа и Зеленского в Белом доме. На ней присутствовал шеф Пентагона Пит Хегсет, который, как отметили агентство ТАСС и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, надел бело-сине-красный галстук, напоминающий российский триколор.

Все тот же журналист Huffpost Шириш Дейт сообщил, что, когда они спросили помощников Хегсета, носил ли тот раньше этот галстук, ему ответил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

«Мамаша твоя купила его, и это патриотический американский галстук, придурок», — сказал официальный представитель американского оборонного ведомства. В продемократическом Huffpost это назвали «заранее подготовленным заявлением».

Подобные высказывания со стороны команды Трампа — следствие борьбы между республиканцами и демократами, считает житель Сиэттла Денис Павличенко:

«Мне кажется, это все результат борьбы подковерной. Она уже, к сожалению, становится очевидна даже на телевидении. Просто обостряются противоречия, накаляется обстановка. В общем-то, Трамп — фигура колоритная, и он за словом в карман не лезет. Все его аппаратчики то же самое делают. И в том числе заявления подобного рода возникают не на голом месте».

На всем этом фоне вспоминается, как официальный аккаунт Белого дома опубликовал в соцсетях видео об итогах поездки Дональда Трампа на саммит НАТО в июне. Оно было озаглавлено фразой «Папочка дома!», а на фоне играла одноименная песня. Все это было отсылкой на то, что генсекретарь НАТО Рютте на саммите назвал Дональда Трампа «папочкой». Так что кто «папа» в американской политике стало известно еще летом, а вот «маму» нашли только сейчас.