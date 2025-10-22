Литва возобновила движение транспорта через границу с Белоруссией

После временной приостановки Литвой работы пунктов пропуска движение транспорта на белорусско-литовской границе возобновлено. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Белоруссии.

В белорусской погранслужбе уточнили, что Литва ночью закрывала движение грузового и легкового транспорта в двух направлениях — через пункт пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны - «Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Уточняется, что движение через закрытые контрольно-пропускные пункты было полностью восстановлено около 09:00 по мск.

До этого сообщалось, что аэропорт столицы Литвы приостановил работу из-за метеозондов, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу. Самолеты не летали до отдельного заявления аэронавигационной службы, а в начале октября авиагавань не работала после получения информации о приближении объектов, которые могут быть воздушными шарами.