Рубио прибудет в Израиль

Госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить с двухдневным визитом Израиль, он прибудет в еврейское государство 23 октября. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Издание отмечает, что в Израиль 21 октября прибыл с визитом вице-президент США Джей Ди Вэнс, а с начала текущей недели в еврейском государстве находятся спецпосланник президента США Дональда Трампа - Стивен Уиткофф - и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Усилия американских представителей направлены на поддержание прекращения огня в секторе Газа.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции.

В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.