Трампа похвалили за решение не давать ракеты Tomahawk Украине

The Hill: Трамп сделал правильный выбор, отказавшись давать Tomahawk Украине

Американский лидер Дональд Трамп принял верное решение, отказавшись передавать Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

Об этом сообщает газета The Hill.

«Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что потенциальные поставки дальнобойных американских ракет создают риски прямого вовлечения Вашингтона в конфликт Москвы и Киева.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время. Отмечается, что, по словам Трампа, его главным приоритетом является прекращение конфликта. В рамках встречи глава государства дал понять Зеленскому, что он «не привязан к какому-либо конкретному территориальному результату».