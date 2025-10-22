Сийярто анонсировал встречу с Рубио по подготовке саммита РФ и США

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто опроверг сообщения о переносе саммита Россия-США в Будапеште, отметив, что дата встречи никогда не назначалась.

Об этом он заявил в преддверии своей встречи с госсекретарем США Марко Рубио, запланированной на среду, передает РИА Новости.

«Я не понимаю, что значит откладывать, если дата еще не назначена», — пояснил Сийярто, комментируя слухи о возможном переносе саммита.

Глава венгерского МИД выразил надежду, что переговоры с Рубио прояснят перспективы организации встречи на высшем уровне. Он также отметил продуктивный характер недавнего разговора между госсекретарем США и главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого обсуждались принципиальные вопросы будущего саммита.

Сийярто подтвердил, что Будапешт готов предоставить площадку для переговоров, подчеркнув, что конфликт на Украине можно разрешить только дипломатическим путем.

«Это кровопролитие должно прекратиться, но оно не закончится на поле боя. Это закончится только дипломатией и переговорами», — заявил министр.

21 октября CNN сообщил, что после состоявшегося накануне разговора главы МИД РФ Сергея Лаврова с Марко Рубио американские чиновники пришли к выводу, что позиция России за прошедшее время почти не изменилась и по-прежнему остается в рамках ее первоначальных «максималистских требований».

По словам источника телеканала, глава Госдепа вряд ли будет рекомендовать провести саммит с участием лидеров РФ и США на следующей неделе, но дипломаты могут снова поговорить на этой неделе.

Позже глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что подготовка саммита США и России продолжается.