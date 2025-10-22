МИД Венгрии дал характеристику нежелающим пропускать борт Путина странам

Если какие-либо страны Европейского союза (ЕС) не дадут разрешение на пролет борта президента России Владимира Путина в их воздушном пространстве, то это будет означать, что они не стремятся к урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Если какая-то страна не разрешит пролет самолета российского президента, то это будет означать, что она не хочет мира», — указал дипломат.

Сийярто также выразил надежду на то, что европейские страны дадут разрешение на пролет борта Путина над их воздушным пространством по пути в Венгрию. Он отметил, что возможная встреча российского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом «важна для дела мира».

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия не будет выполнять решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте Путина в ходе его возможного визита в Будапешт.