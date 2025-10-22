В Венгрии ответили на вопрос об «аресте» Путина

Венгрия не будет выполнять решение Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» президента России Владимира Путина в ходе его визита в Будапешт. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает агентство Reuters.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава «не может гарантировать», что самолет российского лидера принудительно не посадят при возможном пролете над территорией государства.

Польша получила жесткий ответ на угрозы самолету Путина

Ситуацию прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, угрозы Польши в отношении безопасности самолета президента России говорят о готовности Варшавы совершать теракты.