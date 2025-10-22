Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем блоге высмеял комментарий бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной посадке самолета президента России Владимир Путин по приказу Международного уголовного суда.

Сийярто подчеркнул, что Сикорский ссылается на «независимый» суд, при этом венгерский министр обратил внимание на двойные стандарты подобных организаций.

Он напомнил, что ранее тот же суд по распоряжению тогдашнего председателя Европейского совета Дональда Туска отказался экстрадировать подозреваемого в теракте, который взорвал «Северный поток — 2».

По словам Сийярто, это обстоятельство ставит под сомнение заявления о независимости и объективности Международного уголовного суда, на который ссылался Сикорский.

Польша получила жесткий ответ на угрозы самолету Путина

Военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что самым безопасным маршрутом для российского борта № 1, на котором российский президент Владимир Путин полетит в Венгрию, станет вариант с перелетом через Каспийское море. Он уточнил, что маршрут будет проходить через Урал, Каспий, оттуда борт вылетит в Турцию и в Европу.