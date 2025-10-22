Стала известна цель визита генсека НАТО к Трампу

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время визита в США обсудит с президентом Дональдом Трампом поддержку Украины со стороны военного блока.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на источники.

«Генеральный секретарь будет находиться в Соединенных Штатах, чтобы обсудить различные аспекты, связанные с поддержкой Украины со стороны НАТО», – сказал собеседник газеты.

По его словам, стороны также обсудят усилия Вашингтона по достижению прочного мира.

До этого Reuters со ссылкой на источники писал, что Марк Рютте во вторник посетит Вашингтон для переговоров.

Позже, 24 октября, «Коалиция желающих» по оказанию помощи Киеву на встрече в Лондоне обсудит план из 12 пунктов по урегулированию конфликта на Украине. В публикации отмечается, что мирное предложение было разработано европейскими государствами совместно с Украиной. Оно будет похоже на план американской администрации о прекращении огня в секторе Газа.