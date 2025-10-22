Венгерский политолог назвал, кому выгодно сорвать встречу Путина и Трампа

Дональду Трампу невыгодно отменять встречу с Владимиром Путиным, это будет его провал как миротворца, заявил НСН Габор Штир.

© nsn.fm

Европа будет стараться помешать переговорам России и США, но все будет зависеть от встречи министров иностранных дел РФ и Америки. Если они не соберутся в Венгрии, то тогда ничего может не состояться, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.

Вечером 21 октября стало известно, что подготовка к встрече президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина в Венгрии поставлена на паузу. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме одним из первых заявил журналист NBC News Гарретт Хааке. Ранее такую же информацию сообщали издания Axios и CNN. Штир отметил, что ясность появится только ближе к ноябрю.

«Следующий шаг к встрече президентов — это встреча на министерском уровне между главой МИД России Сергея Лаврова и главой Госдепартамента США Марко Рубио. Если она состоится, то рассказы о срыве переговоров — это утка. Если на следующей неделе она не произойдет, то тогда уже можно начать сомневаться. Такие новости — это часть переговорного процесса, потому что европейские политики попробуют сделать все, чтобы сорвать саммит. У них мало средств противодействия — максимум они могут не разрешить пролет самолета над своей территорией, но это большой скандал. Торопиться в подготовке встречи Россия и США не будут. Им необходимо обсудить все противоречия, чтобы не осталось неразрешимых вопросов. Если сначала заявить, что встреча будет, а потом резко ее отменить, то это будет провал Трампа. Россия может решать свои вопросы на поле боя, а для американца — это удар по репутации миротворца. Срыв переговоров нужен только тем, кто хочет продолжать воевать, а именно европейским властям и украинским», — указал он.

Ранее Штир объяснил НСН, что даст Венгрии саммит Путина и Трампа.