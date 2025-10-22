В США раскрыли решение Трампа по «Томагавкам» для Зеленского

Президент США Дональд Трамп отказался предоставлять Украине дальнобойные ракеты «Томагавк» (Tomahawk), несмотря на просьбы Владимира Зеленского во время визита в Вашингтон. Об этом сообщает американское издание The Hill в материале, назвав такое решение правильным.

«Владимир Зеленский в пятницу прибыл в Вашингтон с визитом и уехал с пустыми руками, поскольку президент Дональд Трамп отказался обещать, что США передадут Украине ракеты Tomahawk. Давайте проясним: Трамп поступил абсолютно правильно», — отмечает The Hill.

Издание объясняет позицию американской администрации опасениями эскалации конфликта между США и Россией. В статье говорится, что передача Украине «Томагавков» может быть воспринята Москвой как прямое вовлечение Штатов в военные действия.

«Действительно ли мы хотим воевать с Россией из-за судьбы страны, которую мы не обязаны защищать? Конечно, нет», — отмечается в материале.

Переговоры между Трампом и Зеленским прошли 17 октября в напряженной атмосфере. По информации портала Axios, встреча в Белом доме оказалась сложной: американский президент занял жесткую позицию, а итоговые заявления Зеленский делал уже вне территории резиденции. В ходе встречи президент США отказался передавать Украине «Томагавки», однако позже заявил, что итоговое решение еще не принято.