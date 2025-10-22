Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заявления о дипломатии «ничего не будут значить» до тех пор, пока руководители России «не испытают критических проблем».

Таким образом в своем Telegram-канале он прокомментировал массированный удар ВС РФ по объектам ВПК республики.

«Русские слова о дипломатии ничего не значат до тех пор, пока российские руководители не испытывают критических проблем. А это можно обеспечить лишь санкциями, лишь дальнобойностью и лишь скоординированной дипломатией всех наших партнеров», — написал Зеленский.

По его словам, настало время принять «сильный пакет санкций» со стороны Евросоюза. Кроме того, Киев рассчитывает на сильные «санкционные шаги» США и «Большой семерки», указал президент Украины.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные ночью нанесли массированный удар по военным объектам Украины с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». По информации журналистов, взрывы произошли в Днепропетровске и в Днепродзержинске, где целью удара могла быть теплоэлектроцентраль (ТЭЦ). Помимо этого, взрывы произошли в Киеве, местные паблики сообщали о возгораниях на территории города в результате атаки.