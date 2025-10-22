Лувр открылся для посетителей спустя три дня после ограбления

Лувр вновь открыл свои двери для посетителей после инцидента с ограблением. Об этом сообщил телеканал LCI.

Напомним, что утром 19 октября грабители всего за несколько минут украли из Лувра восемь бесценных ювелирных изделий. По информации следствия, похищенные драгоценности принадлежали королевским и императорским коллекциям Евгении, Марии-Луизы, Марии Амалии и Гортензии де Богарне.

Согласно данным LCI, на сегодняшний день «Галерея Аполлона», откуда были похищены драгоценности, остается закрытой.

Ранее российский музейный работник и искусствовед Елизавета Лихачева сообщила ТАСС, что экспонаты, похищенные из Лувра, вероятно, не удастся продать. Скорее всего, они будут навсегда утрачены для общественности, отметила собеседница агентства.

По ее мнению, возможны два сценария. Первый вариант предполагает, что экспонаты были похищены по заказу. В этом случае их, вероятно, поместят в частную коллекцию, и широкая публика долгое время не сможет их увидеть. Второй сценарий, более тревожный, предполагает, что произведения искусства, изъятые из Лувра, будут разобраны на компоненты: металл переплавят, а драгоценные камни переработают и продадут.