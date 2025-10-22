Раскрыта причина отказа США передать Tomahawk Украине

США отложили передачу Украине крылатых ракет Tomahawk, поскольку не смогли решить проблему с пусковыми установками. Об этом сообщает портал Axios.

«В ходе дискуссий на высшем уровне о поставках ракет Tomahawk Украине публично умалчивалась одна тема, пожалуй, самая важная: как их будут запускать. (...) Отсутствие у Киева готовых к использованию пусковых установок, вероятно, еще больше усложнило рискованную затею по передаче оружия, которое позволило бы [Киеву] наносить удары по Москве», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что украинские чиновники надеялись на передачу Киеву наземных пусковых установок Typhon производства Lockheed Martin, однако США в настоящий момент столкнулись с дефицитом данных систем после их поставок в Австралию, Японию и на Филиппины.

«"Томагавки" уже на Украине». В США загадочно исчезли батареи наземного комплекса

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп в ходе встречи в Белом доме призвал своего украинского коллегу Владимира Зеленского не рассчитывать на скорые поставки ракет Tomahawk.