В США усомнились в результатах давления Трампа на Путина

Давление президент США Дональда Трампа на российского лидера Владимира Путина не приносит результатов. Об этом заявил бывший посол США в Польше и высокопоставленный американский дипломат Дэниел Фрид, сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, изменение позиции Белого дома по встрече президентов России и США в Венгрии — очередной пример цикла отношений между двумя лидерами, в котором Трамп намекает на некий дипломатический прорыв, но Путин его якобы останавливает. Уточняется, что Трамп то «обхаживал» российского лидера, то угрожал ему, но так и не предпринял никаких действий, чтобы «наказать» Россию.

«Вопрос в том, поймет ли Трамп, и когда он это сделает, что для достижения желаемых результатов ему нужно оказывать давление на Путина? Путин продолжает играть с ним», — сказал Фрид.

Ранее Трамп заявил, что примет решение, состоится ли саммит с Путиным в Будапеште в ближайшие два дня. Он отметил, что не хотел бы терять время в пустую.