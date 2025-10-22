В Раде сообщили о повреждении всей газовой системы Украины

Масштабные повреждения газовой инфраструктуры на Украине поставили под угрозу начало отопительного сезона, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

По словам Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), отопительный сезон на Украине оказался под вопросом из-за масштабных повреждений газовой системы, передает ТАСС.

«Нам выбили практически всю газовую систему. К этому мы тоже не готовились», – заявил украинский депутат.

По данным Bloomberg, после повреждения объектов в Харьковской и Полтавской областях Украина лишилась более 60% своих добывающих мощностей и потребуется порядка 1,9 млрд евро для импорта топлива этой зимой.

В ночь на 22 октября в ряде городов Украины были зафиксированы взрывы.

Ранее Украина ввела ограничения на подачу электроэнергии для промышленности.

В столице страны остановили работу две теплоэлектроцентрали после массированной атаки ВС России на энергосистему.

В Киеве и Киевской области начались экстренные отключения электричества. Жителей страны призвали делать дыхательные упражнения во время зимних блэкаутов.

Власти Украины изменили стандартный график отопления, сместив его на месяц позже обычного.