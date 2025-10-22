Литва закрыла пограничные переходы с Белоруссией

Власти Литвы после вторжения зондов контрабандистов в воздушное пространство страны закрыли пограничный переход с Белоруссией. Об этом в среду, 22 октября, сообщает Reuters.

Данное решение отменят после того, как международный аэропорт Вильнюса возобновит работу, передает агентство.

Работу аэропорта Вильнюса приостановили из-за появления в небе десятков воздушных шаров, которые использовались контрабандистами. Отмечается, что причиной сбоя в работе стали метеозонды, при помощи которых из Белоруссии переправляли контрабандные сигареты. Ведомство отметило, что их появление создало угрозу для безопасности полетов.

Кроме того, семь рейсов задержали в вильнюсском аэропорту из-за пролетевших неподалеку от него гражданских беспилотников. 26 сентября в Вильнюсе был задержан вылет четырех самолетов и прилет еще трех. Служба общественной безопасности города зафиксировала три пролета дронов в районе аэропорта.

