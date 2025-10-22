Белый дом оценил шансы на будапештский саммит Путина и Трампа в ближайшее время

Планы по проведению саммита между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште отложены, а Украина и ее европейские покровители объединились в стремлении к прекращению огня без территориальных уступок со стороны Киева.

Белый дом заявил, что в настоящее время у президента США “нет планов” встречаться со своим российским коллегой “в ближайшем будущем”, поскольку раунд дипломатических переговоров в конце прошлой недели не привел к какому-либо существенному прогрессу в направлении прекращения украинского конфликта.

Как отмечает The Guardian, этот комментарий последовал за телефонным разговором, состоявшимся в понедельник между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, в ходе которого Лавров заявил, что позиция его страны на переговорах остается неизменной.

The Guardian цитирует Лаврова: “Я хочу официально подтвердить: Россия не изменила своей позиции по сравнению с теми договоренностями, которые были достигнуты в ходе саммита на Аляске”. Он сказал об этом Рубио днем ранее, добавил министр.

Вчера вечером Трамп заявил журналистам, что не хочет “напрасной встречи” с Путиным, добавив: “Я не хочу, чтобы это была пустая трата времени, поэтому я посмотрю, что произойдет”.

Перенос саммита в Будапеште означает завершение короткого дипломатического цикла, который начался со телефонного разговора между Трампом и Путиным в прошлый четверг, констатирует The Guardian.

Выступая перед журналистами на борту президентского самолета Air Force One, американский лидер сказал: “Они могут договориться о чем-нибудь позже. Но я сказал, сворачивай и остановись на линии фронта. Пойти домой. Прекратите драться, прекратите убивать людей”.

Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, его страна находится “на одной волне” со своими западными союзниками, но предупредил, что Россия стала “менее заинтересована” в серьезных переговорах, когда Трамп отложил принятие решения о поставках крылатых ракет "Томагавк" на Украину.

Трамп встретился с Зеленским в Вашингтоне в пятницу, на следующий день после телефонного разговора президента США с Путиным, на напряженной встрече, на которой Белый дом выдвинул идею о том, чтобы Украина пошла на территориальные уступки. Украина отвергла это предложение, но попытки Киева убедить США продать ей ракеты "Томагавк" также зашли в тупик, напоминает The Guardian.

Киев считает, что может оказать на Россию еще большее военное давление, если ей будет разрешено использовать ракеты, дальность действия которых составляет около 1000 миль, отмечает The Guardian. Он хочет иметь возможность наносить удары по российским военно-промышленным объектам и нефтеперерабатывающим заводам в глубине страны, и Кремль предупредил, что этот шаг будет расценен как эскалационный.

Ранее во вторник Зеленский и лидеры Великобритании, Франции, Германии и пяти других европейских стран поддержали призыв Трампа к прекращению огня вдоль нынешних линий фронта. В совместном заявлении они подчеркнули, что “нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров”.

Среди подписантов были премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр лимитрофной Польши Дональд Туск.

Политические лидеры Финляндии, Норвегии и Дании также поддержали это заявление, как и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антония Коста

Поздно вечером во вторник распространились сообщения о том, что Украина и ее европейские союзники работают над предложением о прекращении огня из 12 пунктов, которое, по всей видимости, является отголоском предложения США из 20 пунктов, направленного на прекращение войны в Газе. Как сообщает агентство Bloomberg, согласно этому прожекту, за выполнением будет следить совет мира под председательством Трампа.

В прошлом Украина также призывала к возвращению детей, вывезенных в Россию, и передаче военнопленных в рамках первого этапа любого прекращения огня. Тридцать западных стран во главе с Великобританией и Францией также согласились предоставить многонациональные стабилизационные силы для предотвращения будущего конфликта путем охраны воздушного пространства и морских путей Украины, а также подготовки сухопутных войск страны.

Европейские лидеры также заявили, что они должны “усилить давление на российскую экономику и ее оборонную промышленность” до тех пор, пока Россия не будет готова заключить мир, и указали, что переговоры ЕС и G7 об эффективной передаче Украине активов российского центрального банка на сумму 140 млрд евро продвигаются вперед.

“Мы разрабатываем меры по полному использованию обездвиженных суверенных активов России, чтобы у Украины были необходимые ресурсы. Согласно плану, разработанному ЕС при поддержке членов G7, Украина получит 140 миллиардов евро из замороженных активов российского центрального банка для финансирования своей национальной обороны с 2026 года”, - говорится в сообщении.

Деньги, которые в основном хранятся в Euroclear в Бельгии, западные хозяева Киева хотели предоставлять в виде займа под “репарации” России за ущерб, нанесенный Украине в результате конфликта, отмечает The Guardian. Участвующие в проекте члены G7 объединятся для покрытия долгов, чтобы обезопасить Бельгию на случай возникновения осложнений в будущем.