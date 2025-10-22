Появились подробности плана Европы и Украины по завершению конфликта

План Европы и Украины по завершению конфликта предполагает создание по примеру Газы Совета по вопросам мира под председательством президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на европейских чиновников.

«Украина и ее европейские союзники готовят план мирного соглашения, который позволит США оставаться на стороне будущих переговоров с Россией после неоднозначных сигналов из Белого дома», — говорится в материале.

Созданный для урегулирования в секторе Газа Совет мира будет отслеживать соблюдение условий мирного плана между Израилем и ХАМАС. При этом Украина и ее европейские союзники настаивают на том, чтобы переговоры о прекращении конфликта проводились по нынешней линии фронта.

Вероятность отказа Европы от поддержки Украины оценили

План обсуждали советники по национальной безопасности европейских стран в преддверии встречи «коалиции желающих» в Лондоне 24 октября.

Ранее сообщалось, что Европа и Украина работают над планом, состоящим из 12 пунктов, по завершению конфликта по нынешней линии фронта.