Дипломаты России и США прорабатывают возможную встречу президента РФ Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Саммит должен пройти в Будапеште, что означает пролет борта № 1 над территорией стран ЕС. В Польше уже начали угрожать самолету российского лидера, если он окажется в их воздушном пространстве. Глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Варшава не гарантирует безопасности полета. Более того, лайнер могут вынуждено посадить для ареста Путина по ордеру МУС.

«Заявления поляков – это чистый хайп. Не будет такого, что в небе летит Путин – ну-ка давайте-ка мы его будем приземлять или стрелять по нему. Это, конечно же, невозможно. Это заявление для того, чтобы дестабилизировать информационное поле. Если бы очень теоретически представить, что такие попытки со стороны Польши предпринимались бы, это гарантированное начало третьей мировой войны. Это все понимают, в том числе и поляки, поэтому эти заявления лишены реального содержания», – отмечает политический обозреватель Андрей Пинчук.

Он пояснил, что процедура обеспечения безопасности подобных рейсов прорабатывается заблаговременно и юридически закрепляется до вылета. Так, для полета заранее согласовывают воздушный коридор со странами, через которые он проходит, определяют резервные аэродромы для посадки, режим движения конвойных самолетов и средства ПВО, а также закрепляют обязательства диспетчеров и режим «свободного неба». Это предполагает освобождение трассы от обычных гражданских и возможных военных перелетов, а также информирование системы ПВО – поэтому элемент внезапной принудительной посадки практически исключен.

Стало известно, кто будет сопровождать Путина на пути в Венгрию

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выпустил досудебное постановление о так называемом «ордере» на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марию Львову-Белову. Основанием для этого стали обвинения в якобы «незаконной депортации» детей с территории боевых действий – хотя, по утверждению российской стороны, речь шла о спасении несовершеннолетних от угроз со стороны ВСУ и эвакуации в безопасные регионы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что подобные решения Международного уголовного суда в Кремле рассматриваются как юридически ничтожные. Россия не признает юрисдикцию МУС, а само упоминание об «аресте» главы государства считает политически мотивированным и недопустимым, передает телеканал «Царьград».

Ранее в Госдуме объяснили, почему Владимиру Зеленскому не место на переговорах Путина и Трампа.