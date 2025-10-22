Глава МИД Эстонии отверг «насильственное» изменение границ Украины

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Европа не приемлет насильственной смены границ Украины.

Его слова передает немецкое агентство RND.

«Мы никогда не примем насильственного изменения границ. Будущее Украины — в Европейском Союзе и НАТО», — заявил Цахкна.

По его словам, Россия якобы не заинтересована в мире, поскольку продолжает наступление на поле боя. Лишь постоянное давление на Москву и поддержка Киева «приведут к справедливому и прочному миру», считает Цахкна.

До этого президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность вывода украинских войск с территории Донецкой народной республики (ДНР). О том, что Россия якобы требует отказа Украины от притязаний на ДНР, 19 октября со ссылкой на источники сообщила газета The Washington Post. По данным издания, такое требование выдвинул президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом.