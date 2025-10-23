«У нас серьезные противоречия»: США решили сильнее надавить на Россию

После анонсированной президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом новой встречи по мирному урегулированию дипломатия вновь оказалась на паузе. Переговоры в Будапеште, столице Венгрии, могут быть перенесены на неопределенный срок. По данным западных СМИ, причина — отказ России идти на уступки по вопросу Донбасса. Этим воспользовались Украина и Европейский союз (ЕС), которые теперь пытаются убедить американскую сторону, что Россия не заинтересована в реальных переговорах. Одновременно США объявили о введении новых антироссийских санкций. Также появились сообщения, что Вашингтон фактически снял ограничения на использование Украиной дальнобойных ракет для ударов по территории России. Какое решение по переговорам в итоге примет Дональд Трамп, что это значит для мирного процесса и как изменилась позиция сторон — разбиралась «Лента.ру».

Почему США ввели новые санкции против России?

В среду, 22 октября, стало известно о введении США новых ограничительных мер в отношении России. Министр финансов Скотт Бессент заявил о значительном усилении санкционного давления. По его словам, США решили перейти к санкциям, так как считают, что Россия «недостаточно честно» подходит к переговорам по Украине.

Одновременно США сняли ключевое ограничение на использование поставленных союзниками дальнобойных ракет — теперь Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут наносить удары вглубь российской территории

По данным издания The Wall Street Journal, эти меры были приняты еще до встречи Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого ВСУ активизировали атаки с применением британских ракет Storm Shadow, пишет издание.

Полномочия по (...) [согласованию] таких атак были недавно переданы от министра обороны Пита Хегсета (...) главному американскому генералу в Европе, генералу Алексусу Гринкевичу The Wall Street Journal американское издание

При этом сам Дональд Трамп опроверг материал The Wall Street Journal.

Что известно о встрече Путина и Трампа?

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после которого объявили о намерении встретиться лично и обсудить пути урегулирования конфликта на Украине. Местом переговоров была выбрана столица Венгрии — Будапешт.

До саммита государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров должны были провести консультации — сначала по телефону, затем очно, чтобы согласовать позиции сторон

Однако уже 21 октября стало известно, что их встреча отложена. Как сообщал CNN, у дипломатов возникли «разные ожидания относительно возможного прекращения» конфликта.

В тот же день несколько американских изданий сообщили, что и саммит Трампа и Путина также откладывается на неопределенный срок.

Причиной СМИ называют отказ России соглашаться на перемирие по текущей линии фронта, на чем настаивают США и Украина

В России же утверждают, что любому миру должна предшествовать демилитаризация и вывод Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Позднее сам Трамп подтвердил, что примет решение о переговорах в течение ближайших двух дней. «Я не хочу проводить напрасную встречу. Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что произойдет», — сказал он.

И я сказал: идите к линии [соприкосновения]. Идите к линии сражения, к линиям поля битвы. Потом вы отступаете, идете домой, и все берут немного времени на отдых. (...) Мы еще не приняли решения Дональд Трамп президент США

Что говорят в России о переговорах?

22 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, участвующий в переговорах с США с начала года, заявил, что решение об отмене саммита пока не принималось. По его словам, подготовка к переговорам продолжается «на разных уровнях».

СМИ искажают высказывания о «ближайшем будущем», чтобы подорвать предстоящий саммит. Подготовка продолжается Кирилл Дмитриев глава РФПИ

Похожее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подтвердил, что конкретные сроки проведения встречи пока не определены, но российская сторона «не планирует затягивать».

Никто не хочет терять время впустую (...). Это два президента, которые привыкли работать эффективно, с высокой результативностью. Но эффективность всегда требует подготовки Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Как менялась позиция России с начала переговоров?

Позиция России остается неизменной с лета прошлого года, когда Владимир Путин потребовал от Украины признания российской юрисдикции над четырьмя регионами (ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей), отказа от вступления в НАТО и гарантий защиты прав русскоязычного населения. Однако, по сообщениям западных и российских СМИ, после встречи Путина и Трампа территориальные требования были скорректированы — теперь речь идет о заморозке боевых действий по линии фронта в Запорожской и Херсонской областях и полной передаче под контроль ДНР и ЛНР.

Как пишет Reuters, Россия направила США неофициальный документ с изложением условий для заключения мира с Украиной.

Согласно этому документу, обязательными условиями урегулирования должны стать передача России всей территории ДНР и ЛНР и гарантии неразмещения войск НАТО в пределах границ Украины

Эти требования 22 октября косвенно подтвердил Дмитрий Песков, заявив, что позиция России «хорошо известна на Западе».

Она весьма четко сформулирована нашим президентом, и ее хорошо знают Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Чего добивается Украина от Трампа?

Украина до последнего добивалась согласия США на передачу крылатых ракет Tomahawk, однако Трамп отказался от поставок.

«По словам двух американских чиновников, Трамп сказал Зеленскому, что Украина не должна рассчитывать на скорую поставку дальнобойных ракет Tomahawk», — отмечает The Wall Street Journal.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые переговоры с Россией возможны только при заморозке линии фронта, а территориальные уступки исключены.

Речь идет не о километрах — это о наших домах, людях, истории и идентичности. Это наша территориальная целостность Владимир Зеленский президент Украины

Позднее стало известно, что Украина совместно с Европейским союзом (ЕС) разрабатывает собственный мирный план из 12 пунктов.

По данным Bloomberg, он включает:

безусловное прекращение огня Россией; обмен пленными и возвращение украинских детей; переговоры об управлении новыми регионами России; отказ ЕС и Украины от юридического признания территориальных изменений; вступление Украины в ЕС и получение гарантий безопасности; участие Запада в восстановлении экономики Украины, а также размораживание российских активов и снятие санкций при вовлечении России в этот процесс; создание Совета по вопросам мира под председательством Трампа.

Таким образом, в обновленную позицию Украины и ее союзников вошли три ключевых пункта: переговоры об управлении новыми регионами России, частичное размораживание российских активов в обмен на участие в восстановлении Украины и создание под руководством Дональда Трампа совета по контролю за выполнением мирного соглашения.

При этом европейские страны подтвердили, что не признают изменение границ Украины и в случае возобновления конфликта вновь заморозят российские активы, направив доходы от них на поддержку Украины.

Как эксперты оценивают динамику переговоров?

И Россия, и США заинтересованы, чтобы второй саммит Путина и Трампа прошел результативно, отметил в беседе с «Лентой.ру» заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Однако, по его словам, между сторонами сохраняются серьезные разногласия.

На сегодняшний день между Россией и США по условиям украинского урегулирования остаются серьезные разногласия — как по территориям, так и по вопросам безопасности. Именно на их преодоление направлена текущая дипломатическая работа, включая контакты Лаврова и Рубио Дмитрий Суслов заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Эксперт подчеркнул, что США оказывают давление на обе стороны, стремясь сблизить позиции России и Украины. По его словам, разговоры о переносе сроков саммита и другие информационные вбросы — это элемент давления и часть «искусства сделки» Трампа.

При этом, отметил Суслов, США не предпринимают действительно жестких шагов против России.

Мы не слышим о начале поставок Tomahawk, введении новых санкций или конфискации активов. США не закрывают дверь для дипломатии Дмитрий Суслов заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ

Однако давление Трампа на Украину и Европейский союз, считает эксперт, все еще недостаточно, чтобы изменить их позицию. Европейские страны продолжают играть деструктивную роль в мирном процессе и продвигать собственный план, неприемлемый для России. «Подготовка европейско-украинского плана нацелена на срыв или хотя бы осложнение переговоров между Россией и США», — заключил Суслов, напомнив, что аналогичная ситуация уже возникала после саммита на Аляске.

В результате пока Россия и США не придут к согласию по ключевым условиям урегулирования, новый саммит Путина и Трампа, скорее всего, не состоится, отметил эксперт.

Однако, по его словам, преодоление разногласий может стать не только шагом к встрече, но и реальным прорывом на пути к миру.