СМИ сообщили об утрате Макроном репутации в ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон окончательно утратил репутацию главного генератора идей в Евросоюзе. Внутренние проблемы притупили амбиции французского лидера и ослабили его влияние в организации, сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По информации издания, Макрон, некогда считавшийся главным "генератором идей" в Евросоюзе, теперь воспринимается европейскими политиками в роли "зануды". Стремясь восстановить собственную репутацию внутри Франции, глава государства все чаще отклоняет инициативы ЕС, которые могут вызвать недовольство французов. Кроме того, он нередко выражает критику в адрес проектов Евросоюза, в которых не участвует лично.

"Макрон полностью поглощен внутренними проблемами. Это уже не тот "чемпион Европы", которого мы когда-то знали", - заявил Politico неназванный европейский дипломат.

На протяжении всей своей политической карьеры Макрон активно участвовал в политической деятельности ЕС. Поворотным моментом стало его выступление в Сорбонне в 2017 году, где вновь избранный лидер Франции страстно отстаивал идею "сильной Европы", призывая снизить зависимость континента от внешних партнеров в экономике и военно-технической сфере. Тогда его инициативы закрепили за ним статус ключевого "мыслителя" ЕС. Однако, как отмечает Politico, его амбиции заметно угасли в последнее время.

Франция в последние месяцы переживает серию серьезных внутриполитических потрясений. Ситуация в стране накалилась настолько, что за два года в республике сменилось пять премьеров, а своего пика внутриполитический кризис достиг после отставки премьера Франсуа Байру в сентябре 2025 года. Макрон в попытке спасти ситуацию назначил на эту должность министра обороны Себастьяна Лекорню, которого многие эксперты называли "последним союзником" президента Франции. Спустя всего 27 дней после неудачной попытки сформировать правительство Лекорню также подал в отставку, установив абсолютный рекорд самого короткого пребывания на посту премьера за всю историю Пятой республики. Однако вскоре, по личной просьбе Макрона, он вернулся к своим обязанностям. С большим трудом французским властям удалось временно разрешить внутренний кризис, но эти события серьезно подорвали репутацию Парижа в Брюсселе, нанеся ощутимый удар по репутации республики в объединении. В результате лидерство в блоке перешло к другим европейским политикам, таким как канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

На закате президентства, которое завершится в 2027 году, Макрон еще может попытаться предложить новые идеи для Европы, но его способность их реализовать угасает с каждым днем. Европейские дипломаты, рассуждая о судьбе французского лидера, уже говорят о нем в прошедшем времени, вспоминая о его "наследии", и признают, что "грандиозный европейский проект" Макрона завершен в любом случае, даже если ему удастся разрешить внутриполитический кризис во Франции.