Нетаньяху уволил советника по национальной безопасности

Глава Совета по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби объявил во вторник, что он был уволен премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

© Российская Газета

"Премьер-министр Нетаньяху проинформировал меня сегодня о своем намерении назначить нового главу Совета национальной безопасности", - сказал Ханегби в заявлении, направленном в AFP, добавив, что срок его полномочий истекает "сегодня". "Ужасный провал (при нападении ХАМАС) 7 октября 2023 года, должен быть тщательно расследован, чтобы убедиться, что необходимые уроки извлечены, и помочь восстановить пошатнувшееся доверие", - добавил Ханегби.

Спустя два года после беспрецедентного нападения ХАМАС на Израиль, которое спровоцировало войну в Газе, правительство Нетаньяху до сих пор не создало национальную комиссию по расследованию причин этого провала в области безопасности. Оппозиция обвиняет Нетаньяху в том, что он делает все возможное, чтобы подобная структура не увидела свет. Канцелярия премьер-министра выступила с заявлением, в котором поблагодарила Ханегби "за его службу в качестве главы Совета национальной безопасности в течение последних трех лет" и пожелала ему "больших успехов в оставшейся части его карьеры".

Бывший депутат от партии Нетаньяху "Ликуд" и несколько раз становившийся министром израильского правительства, Цахи Ханегби был назначен на этот пост в начале 2023 года. С начала войны в Газе Нетаньяху также уволил министра обороны Йоава Галланта и главу ШАБАКа (службы внутренней безопасности) Ронена Бара на фоне глубоких разногласий. В Газе действует режим прекращения огня.