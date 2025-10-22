Изменение позиции Трампа по встрече с Путиным объяснили

Отсутствие единой позиции по переговорам с Москвой среди членов администрации президента США Дональда Трампа мешает его встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

Эксперт отметил, что между советниками Трампа идет «постоянный спор». Вместе с тем, пока американский лидер склоняется к «партии миротворцев», у которой более реалистичный взгляд на ситуацию. Он понимает, что положение Киева сейчас оставляет желать лучшего.

«У них нет оружия. У Европы почти нет оружия и денег. А, значит, в этом нет выгоды, что Трамп попробует использовать в свою сторону, чтобы поскорее выйти из этого убыточного проекта», — заявил Меркурис.

Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

Напомним, что на прошлой неделе Трамп встретился с Владимиром Зеленским. По сообщениям СМИ, глава Белого дома дал понять, что Киев не получит дальнобойные ракеты, а сами переговоры были жесткими.

Накануне переговоров Путин провел телефонный разговор с американским коллегой, обсудив ситуацию по Украине. По итогам беседы Трамп объявил о планах встретиться с российским лидером, но позднее заявил, что решение пока не принято.