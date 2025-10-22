Пока вы спали: Трамп о встрече с Путиным и планы Японии в отношении России

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп заявил, что Путин и Зеленский хотят завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что украинский конфликт мог закончиться третьей мировой, но теперь будет урегулирован. По его словам, российский лидер Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский хотят завершения конфликта, пишет РИА Новости.

"Я думаю, Путин хочет, чтобы это закончилось, думаю, Зеленский хочет, чтобы это закончилось. Я думаю, это закончится", - сказал американский президент.

Он также отметил, что конфликт на Украине не влияет на США, так как происходит за океаном без участия американских военных.

Депутат Рады рассказал в суде в Лондоне о преступлениях режима Зеленского

Выехавший с Украины депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил, что представил в суде в Лондоне доказательства преступлений режима Владимира Зеленского. Он отметил, что президент Украины прикрываясь патриотическими лозунгами оправдывает геноцид в центре Европы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал Дмитрука.

"Сегодня прошло второе судебное заседания. Знаете, что самое важное в этом процессе? То, что в очередной раз на международном уровне, и особенно важно, что именно в Лондоне - мы показываем всему миру реальное лицо режима Зеленского. За два дня самое ценное, что прозвучало в суде, - это слова независимых экспертов со всего мира, которые открыто называют происходящее своими именами. И это звучит не где-нибудь, а в Высоком суде Лондона... Я рад, что на столь высоком уровне вслух говорится о коррупции, пытках и репрессиях, которые стали нормой для нынешней власти. Это - очередное подтверждение страшных преступлений режима: убийств, пыток, похищений, фабрикации уголовных дел и других тяжких злодеяний", - написал депутат.

По словам Дмитрука, режим Зеленского организовал "самые масштабные репрессии против украинцев" - против верующих, священнослужителей, членов Украинской православной церкви. Он добавил, что Владимир Зеленский, прикрываясь лозунгами "патриотизма" и "борьбы за страну", оправдывает геноцид в центре Европы. Депутат также назвал все выдвинутые против него обвинения "грязной формой политического преследования".

Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

Аэропорт Вильнюса приостановил работу. Причиной стали метеозонды, которые используются для нелегальной доставки товаров через границу, пишет РИА Новости со ссылкой на Литовский национальный центр управления кризисами.

"Полеты приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы. Клиентов и пассажиров аэропорта просят следить за официальной информацией Вильнюсского аэропорта", - говорится в сообщении.

В центре уточнили, что речь идет о нескольких десятках воздушных шаров, но их "может быть и больше".

Трамп высказался о возможной встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп, говоря о встрече с российским лидером Владимиром Путиным, заявил журналистам, что решение пока не принято. Он также добавил, что ему не хотелось бы терять время впустую, сообщает РИА Новости.

"Я не хочу тратить время впустую, так что посмотрим, что из этого выйдет... Я еще не принял решения", — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о встрече с Путиным и вероятности отправки ракет Tomahawk Украине.

Он также заявил, что в течение 2 дней сообщит о следующих шагах своей администрации касательно возможной встречи с российским президентом.

Позже отвечая на вопрос журналиста о том, почему он ранее посчитал планируемую встречу с Путиным пустой тратой времени, Трамп сообщил, что не говорил такого.

"Я не сказал такого. Я не сказал, что так будет. Никогда не знаешь, что может случиться", - заявил американский лидер.

Япония по-прежнему намерена заключить договор с Россией, заявили в МИД

Новый глава МИД страны Тосимицу Мотэги заявил, что правительство Японии продолжает придерживаться позиции о нацеленности на подписание мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса. Он добавил, что на данный момент о прогрессе по данному вопросу говорить нельзя, пишет РИА Новости.

"Мы намерены продолжать придерживаться позиции о том, что мы нацелены на заключение мирного договора с Россией после разрешения территориального вопроса", - сказал Мотэги на пресс-конференции.

По словам главы МИД, в настоящее время невозможно говорить о каком-либо прогрессе в переговорах по данному вопросу.