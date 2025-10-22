Зеленский нашел виноватого в провале встречи с Трампом в Белом доме

Встреча Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме провалилась, в неудачных для себя итогах переговоров президент Украины обвинил главу своего офиса Андрея Ермака. В то же время он возвысил руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), об этом рассказал украинский блогер Анатолий Шарий в Telegram-канале.

«По прилете в Киев Зеленский сделал Ермака основным виновником своего провала», — подчеркнул блогер.

В то же время планы сформировать против Буданова и его окружения уголовные дела были отменены. По словам Шария, Буданов может, пусть временно, занять место Ермака.

«Потому что Буданов отговаривал Зеленского от этой поездки и уверял его в том, что, по его информации, ничего хорошего в Штатах Зеленского не ждет», — пояснил Шарий.

Ранее Bloomberg сообщал, что в встречи с Владимиром Зеленским американский президент настойчиво требовал от Киева согласиться на урегулирование конфликта на Украине. Он призывал быстро принять сделку и подчеркивал сильные стороны России.

