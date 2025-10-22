Трамп получил премию «Архитектор мира»

Президент США Дональд Трамп был удостоен премии «Архитектор мира» за 2025–2026 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Ричарда Никсона.

Награду вручили в Овальном кабинете Белого дома в присутствии семьи Никсон и председателя правления фонда, посла Роберта Кобриена.

«Внешняя политика президента Трампа „Америка прежде всего“ основана на активной личной дипломатии в сочетании с философией мира через силу. Результаты были просто невероятными с точки зрения количества прекращений огня и мирных соглашений, которых он достиг по всему миру», — написали на странице фонда в соцсети Х.

В числе достижений, которые стали основанием для вручения награды, Фонд Никсона выделил посредничество Трампа в заключении Авраамовых соглашений между Израилем и его соседями, урегулирование кризиса в Персидском заливе, а также организацию перемирий в ряде конфликтных зон. Особое внимание уделяется заключению мирного соглашения по Газе, предусматривающему освобождение всех израильских заложников и создание основ для стабильного урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Интересной деталью церемонии стало упоминание рассекреченного письма из Национального архива США. В нем бывший президент Ричард Никсон еще в декабре 1987 года предсказывал политический успех Трампа. В письме, адресованном «Дорогой Дональд», Никсон со ссылкой на свою супругу Пат выразил уверенность в победе Трампа, если тот решит баллотироваться на пост президента.

Американский лидер Дональд Трамп ранее неоднократно подчеркивал, что считает себя достойным Нобелевской премии мира. В 2025 году Нобелевский комитет присудил премию венесуэльскому оппозиционному политику Марии Корине Мачадо. По словам Трампа, Мачадо лично связалась с ним и заявила, что принимает награду в его честь, считая американского президента истинным лауреатом.