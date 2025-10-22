Литва закрыла пограничные переходы с Белоруссией

Литовские власти после вторжения зондов контрабандистов в воздушное пространство страны закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Белоруссией. Об этом, ссылаясь на главу Национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса, сообщает агентство Reuters.

© Газета.ru

По его словам, решение о закрытии границы будет отменено после того, как возобновит работу международный аэропорт Вильнюса.

22 октября стало известно, что аэропорт столицы Литвы приостановил работу из-за метеозондов, которые используются для нелегальной доставки товаров через государственную границу. Полеты самолетов приостановлены до отдельного заявления аэронавигационной службы.

В ночь на 5 октября аэропорт Вильнюса приостановил работу после получения информации о приближении объектов, которые могут быть воздушными шарами.

Ранее литовские военные установили «зубы дракона» на границе с Белоруссией.