В Италии заявили о дистанцировании Трампа от Зеленского

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отказал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в поставках военной помощи, чтобы сохранить возможность диалога с Россией. Такое мнение высказал изданию IL Fatto Quotidiano итальянский профессор социологии Алессандро Орсини.

«Трамп всегда критиковал Байдена за активное участие Штатов в украинском конфликте, поэтому сейчас он, скорее, был бы готов наблюдать за падением Зеленского, нежели посылать своих солдат на фронт», — отметил эксперт.

По словам Орсини, глава Белого дома отлично понимает, что положение дел на поле боя развивается не в пользу Украины. В связи с этим политик постепенно дистанцируется от Зеленского.

Bloomberg: Трамп настойчиво призвал Зеленского к сделке, упомянув «сильные стороны» РФ

Ранее Дональд Трамп потребовал от Владимира Зеленского пойти на территориальные уступки ради мира с Россией. При этом, как написало издание NYT, Зеленский якобы ответил отказом на требование главы США.

Кроме этого, Дональд Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте с Россией. По словам главы Белого дома, конфликт на Украине будет в конечном счете урегулирован.