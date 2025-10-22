FT: США хотят открыть доступ к оружейному плутонию, чтобы ослабить Россию

Минэнерго США предоставило энергетическим компаниям возможность получить до 19 мегатонн оружейного плутония из старых боеголовок для использования в качестве топлива на современных ядерных реакторах. Об этом сообщает одна из британских газет. Нынешняя программа рассматривается якобы как часть стратегии по ограничению влияния российских поставщиков на мировой ядерный рынок.

© Егор Алеев/ ТАСС

«Министерство энергетики во вторник опубликовало заявку, которую компании, занимающиеся ядерной энергетикой, могут использовать для получения до 19 мегатонн государственного оружейного плутония из боеголовок времен холодной войны», — пишет Financial Times (FT). Накануне, 21 октября, министерство опубликовало заявку, которую могут подать предприятия, работающие в сфере атомной энергетики.

Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

В материале подчеркивается, что плутоний предлагается перерабатывать в топливо для реакторов нового поколения. Издание отмечает, что ведомство ожидает интерес к программе со стороны как минимум двух компаний: Oklo Inc., специализирующейся на реакторах на переработанных отходах, и Newcleo, разрабатывающей передовые модульные установки. Ранее аналогичная инициатива была остановлена в 2018 году из-за резкого увеличения стоимости производства топлива из военного плутония.

В начале августа Госдума приняла решение о денонсации соглашения с США, касающегося утилизации плутония, признанного избыточным в целях национальной обороны. Основанием для полного выхода России из этого соглашения, а также сопутствующих протоколов, стали действия американской стороны.