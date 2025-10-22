Азаров заявил, что Украине нужна временная администрация на два-три года

Создание временной администрации на Украине на два-три года под руководством американской и российской сторон стало бы одним из шагов для урегулирования конфликта. Об этом заявил ТАСС бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Самый оптимальный, как мне представляется, алгоритм - это прекращение огня на линии боевого соприкосновения, создание временной администрации, которая создавалась бы непосредственно американцами, российской стороной и с привлечением, естественно, украинской стороны, но не режима [Владимира] Зеленского, потому что эта временная администрация должна заменить абсолютно нелегитимный и абсолютно недоговороспособный режим Зеленского. Такая временная администрация могла бы работать на Украине два-три года", - сказал он, отвечая на вопрос, что стало бы позитивным результатом саммита России и США в Будапеште.

Азаров сообщил, что США могут принять радикальные меры по устранению Зеленского

Как отметил Азаров, задачей администрации стала бы подготовка Украины к восстановлению конституционного режима и проведению демократических выборов в стране.

"Я думаю, что создание временной администрации было бы единственной гарантией того, чтобы не было провокаций на линии боевого соприкосновения, потому что если режим Зеленского сохраняется, то трудно ожидать, что будет сохраняться и тот режим (прекращения огня - прим. ТАСС), о котором могут договориться", - подчеркнул он.

Экс-премьер Украины предположил, что для достижения договоренностей потребуется еще несколько встреч, помимо саммита в Будапеште.

"Но, по крайней мере, если вот они к этому алгоритму в Будапеште придут и даже не примут его, но наметят его, то уже можно надеяться на то, что следующая встреча, последующая встреча приведет к определенным результатам", - добавил Азаров.

16 октября президент США Дональд Трамп после разговора по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон без промедления начнут готовить новую встречу лидеров, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.