Недавние телефонные переговоры между Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом вызвали большой резонанс в мире. Как отметил Маркус Мэклер, российскому президенту удалось добиться впечатляющих результатов всего одним телефонным звонком. Об этом сообщает издание Merkur.

© kremlin.ru

«Вместо давления со стороны Белого дома глава Кремля теперь получает еще одну встречу с Трампом и защитником Москвы Виктором Орбаном в Венгрии», – возмущается немецкий журналист.

Отмечается, что на фоне этих событий лидеры Европейского Союза стали посмешищем. Хотя важные переговоры должны проходить на территории ЕС, их не пригласили на встречу.

The Telegraph: Встречу Трампа с Путиным отменили после разговора Лаврова и Рубио

Кроме того, Путин добился и другого важного результата: после их разговора Трамп решил отказаться от поставок ракет «Томагавк» Киеву, передает АБН24.

Ранее сообщалось, что личная встреча двух лидеров была перенесена после телефонного разговора главы МИД РФ и госсекретаря США, так как американская сторона посчитала, что Москва якобы «не готова идти на уступки» по украинскому конфликту. После общения с Лавровым Рубио не намерен рекомендовать проведение встречи президентов в ближайшие сроки.