Стали посмешищем: один телефонный звонок Путина привел в ярость всю Европу
Недавние телефонные переговоры между Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом вызвали большой резонанс в мире. Как отметил Маркус Мэклер, российскому президенту удалось добиться впечатляющих результатов всего одним телефонным звонком. Об этом сообщает издание Merkur.
«Вместо давления со стороны Белого дома глава Кремля теперь получает еще одну встречу с Трампом и защитником Москвы Виктором Орбаном в Венгрии», – возмущается немецкий журналист.
Отмечается, что на фоне этих событий лидеры Европейского Союза стали посмешищем. Хотя важные переговоры должны проходить на территории ЕС, их не пригласили на встречу.
The Telegraph: Встречу Трампа с Путиным отменили после разговора Лаврова и Рубио
Кроме того, Путин добился и другого важного результата: после их разговора Трамп решил отказаться от поставок ракет «Томагавк» Киеву, передает АБН24.
Ранее сообщалось, что личная встреча двух лидеров была перенесена после телефонного разговора главы МИД РФ и госсекретаря США, так как американская сторона посчитала, что Москва якобы «не готова идти на уступки» по украинскому конфликту. После общения с Лавровым Рубио не намерен рекомендовать проведение встречи президентов в ближайшие сроки.