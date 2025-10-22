В США оценили влияние саммита в Будапеште на понимание Трампом причин СВО

Российско-американский саммит в Будапеште может помочь президенту США Дональду Трампу понять причины и обоснования проведения спецаильной военной операции (СВО). Об этом заявил бывший судья верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано в интервью ТАСС.

© Лента.ру

«Я надеюсь, что этот саммит поможет американцам понять законные и реалистичные цели специальной военной операции (...) Если президент Трамп сможет изучить и понять историю России, понять, как возник этот конфликт, какие цели необходимо достичь для его завершения, это будет позитивным шагом», — оценил влияние саммита Наполитано.

Трамп раскрыл, почему СВО обязательно должна разрешиться миром

По его мнению, конфликт не завершится после переговоров в Будапеште, однако саммит станет важным шагом к этому.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев оценил сообщения СМИ о предстоящем саммите Россия — США в Венгрии. Подготовка к мероприятию продолжается, заверил он.