Трамп предрек отказ Индии от российской нефти

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия продолжит сокращать объемы закупок российской нефти и предрек отказ от нее. Об этом он сообщил в беседе с журналистами в Белом доме, ссылаясь на свои недавние переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

«У нас с премьер-министром Индии Нарендрой Моди очень хорошие отношения. И он не собирается закупать много нефти у России. И, как вы знаете, они не будут закупать много нефти, они уже значительно сократили объемы и продолжают сокращать», — заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал сообщал о планах страны расширить закупки нефти в США, подчеркивая, что приоритетом для индийских властей остается обеспечение стабильных цен и надежных поставок энергоресурсов. Обсуждения по углублению энергетического сотрудничества между Индией и США продолжаются на фоне призывов Вашингтона ограничить импорт российской нефти после введения западных санкций.