В Ирландии начались акции протеста против мигрантов

В Дублине второй день продолжаются беспорядки, вызванные изнасилованием мигрантом из Африки ирландской девочки. Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Около двух тысяч протестующих вышли к отелю Citywest, в котором проживают иностранные беженцы, и вступили в противоборство с полицией. В сотрудников правопорядка полетели камни, бутылки и фейерверки. Протестующим удалось поджечь полицейский фургон. Кроме того, участники беспорядков пытались с помощью лазерных указок ослепить экипаж полицейского вертолета.

Полиция, пытаясь оттеснить протестующих от отеля, вынуждена была применить водометы. Полицейский комиссар Джастин Келли назвал происходящее массовым хулиганством и заявил, что активные участники беспорядков будут выявлены и привлечены к ответственности.

20 сентября сообщалось, что противники приема мигрантов разбили окна здания леволиберальной партии «Демократы 66» (D66) в Гааге.

Ранее сообщалось, что в Испании происходят массовые драки и погромы из-за мигрантов.