Трамп прокомментировал телефонный разговор с Моди

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него прошел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Его слова приводит РИА Новости.

Уточняется, что в ходе него они обсудили торговые отношения. Трамп подчеркнул, что Моди очень этим интересуется.

Трамп предрек отказ Индии от российской нефти

15 октября Трамп рассказал, что Моди пообещал ему прекратить покупать российскую нефть. После этого глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что рассчитывает вскоре увидеть рост закупок Индией американской нефти вместо российской.